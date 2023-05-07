Родригао: «Это наша заслуженная победа»

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ, после которой «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

— Нравится быть чемпионом России?

— Я очень счастлив быть победителем. Мы этого ожидали. Эта наша заслуженная победа. Конечно, сейчас я переживаю очень положительные эмоции.

— Сергеев забил в конце. Это самый счастливый момент сезона?

— Да, безусловно. Для меня это самый счастливый момент. Учитывая, что для меня эта победа была выстраданная, заслуженная. У нас были проблемы с игроками, были травмы. Но мы все выстояли и победили.

— Почему сегодня матч получился с такой сложной концовкой?

— Дерби в принципе не мог быть другим. Мы понимали с самого начала, что это будет самая напряженная, самая серьезная, важная игра чемпионата. Мы к этому готовились.

— Кто эмоциональнее всех отпраздновал?

— У меня были очень сильные эмоции. Я пропустил несколько игр из-за травмы, проблем со здоровьем. Мои эмоции оправданы и заслужены.

(Георгий Горностаев)