Голы Алеррандро и Жемалетдинова принесли ЦСКА победу над «Партизаном»

ЦСКА в товарищеском матче на выезде обыграл сербский «Партизан» — 2:1.

Игра проходила в Белграде.

Счет на 66-й минуте открыл Алеррандро. На 90+1-й минуте преимущество армейцев удвоил Рифат Жемалетдинов. В концовке хозяева сумели отыграть один мяч, отличился Александар Йованович.

Товарищеский матч

«Партизан» (Сербия) — ЦСКА (Россия) — 1:2 (0:0)

Голы: Алеррандро, 66 (0:1). Жемалетдинов, 90+1 (0:2). Йованович, 90+7 (1:2).

ЦСКА: Акинфеев (В.Тороп, 46), Виллиан Роша, Келлвен (М.Гайич, 72), Лукин, Мойзес, Пьянич, Жемалетдинов, Бистрович, Вильягра, Алеррандро (А.Бандикян, 79), Гуарирапа.

22 марта. Белград. Стадион «Партизана».