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РПЛ внесла поправку в протокол матча «Ахмат» — «Динамо»

16:15
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РПЛ внесла поправку в протокол матча 4-го тура «Ахмат» — «Динамо» (2:1).

В результате проверки была выявлена и устранена техническая ошибка в итоговом протоколе встречи.

Бригада арбитров, которая работала на матче «Ахмат» — «Динамо», допустила техническую ошибку при внесении данных о замене игрока «Динамо» на 62-й минуте встречи. Вместо игрока Клинтона Н'Жи под номером 9 в протокол был внесен игрок Владислав Галкин под номером 90. В результате проверки ошибка была устранена.

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