ЦСКА объявил о переходе Виллиана Роши в «Аль-Джазиру»

ЦСКА объявил об уходе защитника Виллиана Роши.

30-летний бразилец продолжит карьеру в «Аль-Джазире». Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 5 миллионов евро.

Роша выступал за армейцев с сентября 2022 года. За это время на его счету 107 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. В составе красно-синих он дважды становился обладателем Кубка России (в 2023 и 2025 годах), а также Суперкубка страны.