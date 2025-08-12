Футбол
12 августа, 21:04

ЦСКА объявил о переходе Виллиана Роши в «Аль-Джазиру»

Сергей Ярошенко
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА объявил об уходе защитника Виллиана Роши.

30-летний бразилец продолжит карьеру в «Аль-Джазире». Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 5 миллионов евро.

Роша выступал за армейцев с сентября 2022 года. За это время на его счету 107 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. В составе красно-синих он дважды становился обладателем Кубка России (в 2023 и 2025 годах), а также Суперкубка страны.

Футбол
ФК Аль-Джазира
ФК ЦСКА (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • knight templar

    Кого еще из опытных игроков недораспродали? Наверное только облякова, дивеева и мойзеса.

    13.08.2025

  • Андрей

    Спасибо центру за это

    12.08.2025

  • Андрей

    Больше нечего, но найдём

    12.08.2025

  • Андрей

    Кого еще продать?

    12.08.2025

  • хорошо хоть не в Аль-Каиду

    12.08.2025

  • За спорт!

    Сплавили

    12.08.2025

  • За спорт!

    подать или продать?

    12.08.2025

  • prosvet81

    как и тебе в Белоруссию

    12.08.2025

  • Мамелюк

    Туда ему и дорога

    12.08.2025

    • Кахигао опроверг слухи об уходе из «Спартака»

    Роша обратился к болельщикам ЦСКА: «Станьте чемпионами в этом году, хорошо?»
