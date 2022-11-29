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Защитник «Урала» Эмерсон об отстранении российских клубов и сборной: «Все стрелы летят в Россию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Урала» Эмерсон поделился мнением об отстранении сборной России и российских клубов от участия в международных турнирах.

«Сколько еще российский спорт будет в изоляции? Понятия не имею. Сложный вопрос. Все зависит от политической повестки, какой будет тренд в мире. Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. Сейчас все стрелы летят в Россию», — приводит «РБ Спорт» слова Эмерсона.

Российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках, а сборная России — от выступлений в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-merson-vse-strely-letyat-v-rossiyu-ee-nigde-ne-hotyat-videt-v-mire/
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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