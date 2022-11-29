Сычевой: «Будет классно, если буду играть в «Барселоне»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о своем будущем.

— Ваш одноклубник Лукас Вера ждет вас в будущем в «Барселоне». Вы какие цели ставите перед собой в будущем?

— Не знаю, на что наиграю, там и буду играть. Если его слова про то, что буду играть в будущем «Барселоне» реализуются, будет классно. У меня нет определенного желания, где играть. Зачем на что-то рассчитывать и потом расстраиваться, если это не произойдет? А если и произойдет, этого будет мало.

— Если бы вам дали выбор перейти в любую команду, куда бы перешли?

— Смотря какая команда. Может, я лучше в «Оренбурге» хочу остаться. Я еще не думал про свои желания, я пока тут остаюсь.

— Ожидаете зимой предложений о трансфере от клубов?

— Я не ожидаю, просто живу. Если будут какие-то предложения, будем разговаривать, — цитирует Сычевого «РБ Спорт».

Сычевой перешел в «Оренбург» в 2021 году. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард провел 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.