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Сегодня, 19:04

Кутепов приступил к тренировкам в общей группе «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Илья Кутепов.
Фото ФК «Торпедо».

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 17 матчах.

Илья Кутепов
ФК Торпедо (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 - : -
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