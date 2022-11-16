Кутепов приступил к тренировкам в общей группе «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 17 матчах.