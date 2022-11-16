Сазонов — о вызове в сборную Грузии: «Я очень счастлив и буду оправдывать доверие»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился эмоциями от вызова в сборную Грузии.

— Радостное событие, потому что в предыдущее окно для сборных я впервые попал в молодежную национальную команду Грузии. И, естественно, в 20 лет получить приглашение от основной сборной — это большой стимул, чтобы продолжать расти и прогрессировать. Я очень счастлив и буду оправдывать доверие.

— Валерий Карпин не поздравлял?

— Ни разу не общались, — цитирует Metaratings Сазонова.

В текущем сезоне Сазонов провел 17 матчей за «Динамо» во всех турнирах, но пока не отличился результативными действиями.

В сентябре защитник отказался от приглашения в молодежную сборную России. Затем он сыграл за грузинскую молодежку в товарищеских матчах с Португалией (1:4) и Турцией (0:1).