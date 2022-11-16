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Сазонов — о вызове в сборную Грузии: «Я очень счастлив и буду оправдывать доверие»

Мария Гусева
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился эмоциями от вызова в сборную Грузии.

— Радостное событие, потому что в предыдущее окно для сборных я впервые попал в молодежную национальную команду Грузии. И, естественно, в 20 лет получить приглашение от основной сборной — это большой стимул, чтобы продолжать расти и прогрессировать. Я очень счастлив и буду оправдывать доверие.

— Валерий Карпин не поздравлял?

— Ни разу не общались, — цитирует Metaratings Сазонова.

В текущем сезоне Сазонов провел 17 матчей за «Динамо» во всех турнирах, но пока не отличился результативными действиями.

В сентябре защитник отказался от приглашения в молодежную сборную России. Затем он сыграл за грузинскую молодежку в товарищеских матчах с Португалией (1:4) и Турцией (0:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/sazonov-o-priglashenii-v-sbornuyu-gruzii-budu-opravdyvat-doverie-s-karpinym-ni-razu-ne-obshchalis-1415003/
Футбол
Сборная Грузии по футболу
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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