Агент Кайо: «Мы не слышали, что Сторожук будет уволен из «Краснодара»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал об обстановке в клубе.

«Кайо по-прежнему доверяют в клубе, нет никаких проблем с ним. Плохие матчи случаются у всех время от времени. Сторожук будет уволен? Мы об этом ничего не слышали», — цитирует «РБ Спорт» агента.

27-летний бразилец в текущем сезоне провел за «Краснодар» 13 матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.