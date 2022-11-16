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Сегодня, 19:13

Агент Кайо: «Мы не слышали, что Сторожук будет уволен из «Краснодара»

Мария Гусева
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал об обстановке в клубе.

«Кайо по-прежнему доверяют в клубе, нет никаких проблем с ним. Плохие матчи случаются у всех время от времени. Сторожук будет уволен? Мы об этом ничего не слышали», — цитирует «РБ Спорт» агента.

27-летний бразилец в текущем сезоне провел за «Краснодар» 13 матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kajo-my-ne-sly-shali-chto-storozhuk-pokinet-krasnodar/
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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8
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