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Сегодня, 10:15

Маслов — о возможном уходе в аренду из «Спартака»: «Допустить, конечно, можно все что угодно»

Маслов ответил на вопрос о возможном уходе в аренду из «Спартака»
Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Павел Маслов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе в аренду.

— Была информация, что ты можешь уйти в аренду. Учитывая твое игровое время, это выглядит правдоподобно. Что ты об этом думаешь?

— Пока об этом не думаю. Когда об этом зайдет речь, этим будет заниматься мой агент. Пока я сосредоточен на своей работе, чтобы делать ее качественно.

— Допускаешь, что в это трансферное окно можешь поменять клуб?

— Допустить, конечно, можно все что угодно. Но, повторюсь, я сосредоточен исключительно на своей работе.

Павел Маслов. «Ситуация не устраивает. Я вообще не играю». Маслов — о будущем в «Спартаке» и успешном старте сезона

Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Павел Маслов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Маслов заявил, что недоволен своим игровым временем в «Спартаке»

Маслов — о плотности календаря: «Говорить о несправедливости нет смысла»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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