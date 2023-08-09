Маслов ответил на вопрос о возможном уходе в аренду из «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе в аренду.

— Была информация, что ты можешь уйти в аренду. Учитывая твое игровое время, это выглядит правдоподобно. Что ты об этом думаешь?

— Пока об этом не думаю. Когда об этом зайдет речь, этим будет заниматься мой агент. Пока я сосредоточен на своей работе, чтобы делать ее качественно.

— Допускаешь, что в это трансферное окно можешь поменять клуб?

— Допустить, конечно, можно все что угодно. Но, повторюсь, я сосредоточен исключительно на своей работе.

Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 27 матчах за московскую команду во всех турнирах.