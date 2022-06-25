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Защитник «Спартака» Маслов принял участие в товарищеском матче против «Алании»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В этой игре принял участие защитник красно-белых Павел Маслов.

22-летний Маслов из-за травмы ни разу не вышел на поле по ходу минувшего сезона. В структуре «Спартака» защитник оказался в 2018 году, перейдя из «Тюмени». Всего в 39 матчах за основную команду красно-белых Маслов отдал две результативные передачи.

Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Павел Маслов
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Спартак (Москва)
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