Защитник «Спартака» Маслов принял участие в товарищеском матче против «Алании»
«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:2.
В этой игре принял участие защитник красно-белых Павел Маслов.
22-летний Маслов из-за травмы ни разу не вышел на поле по ходу минувшего сезона. В структуре «Спартака» защитник оказался в 2018 году, перейдя из «Тюмени». Всего в 39 матчах за основную команду красно-белых Маслов отдал две результативные передачи.
Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
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|0
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|0
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|0
|0
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|
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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6
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|0
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|0
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|
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|
9
|Ростов
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|0-0
|0
|
10
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|0
|0
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|0-0
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|
11
|Н. Новгород
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|0
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|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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