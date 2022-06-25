Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:04

«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в первом матче под руководством Абаскаля

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в товарищеском матче — 2:2.
Фото ФК «Спартак»
«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в товарищеском матче — 2:2.
Фото ФК «Спартак»
1/2

«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в товарищеском матче — 2:2. По договоренности между клубами, встреча проходила в Тарасовке в закрытом режиме.

В составе красно-белых дубль оформил Квинси Промес. За «Аланию» отличились Владимир Хубулов и Николай Гиоргобиани.

Товарищеский матч
«Спартак» — «Алания» — 2:2 (2:2)
Голы: Хубулов, 8 (0:1). Промес, 10 (1:1). Промес, 37 (2:1). Гиоргобиани, 40 (2:2).
25 июня. Московская область. Тарасовка.

6
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Привет папе. Почему Овечкин играет за футбольное «Динамо» под номером 3
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит» — «Сочи»: составы команд на товарищеский матч. Бакаев остался в запасе, Сарвели выйдет с первых минут
Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в мае по версии болельщиков
Федотов отреагировал на поражение ЦСКА «Велесу» в товарищеском матче
Лучший клуб Москвы-2022/23: «Спартак» обойдет ЦСКА и «Динамо» в рейтинге столицы?
В «Сочи» отреагировали на возможный переход нападающего Кассьеры в «Зенит»
Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 миллионов рублей
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Источник: «Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры
В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао
«Зенит» предложил «Галатасараю» 15 миллионов евро за Маркао. Защитник не хочет в Россию
Бывший полузащитник «Спартака» Самедов может выступить в игре ветеранов перед Суперкубком России
РПЛ опубликовала расписание пяти стартовых туров сезона-2022/23
Агент Сафонов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом с Сергеевым и Кассьеррой в атаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в мае по версии болельщиков

«Зенит» — «Сочи»: составы команд на товарищеский матч. Бакаев остался в запасе, Сарвели выйдет с первых минут
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости