«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в первом матче под руководством Абаскаля

«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в товарищеском матче — 2:2. По договоренности между клубами, встреча проходила в Тарасовке в закрытом режиме.

В составе красно-белых дубль оформил Квинси Промес. За «Аланию» отличились Владимир Хубулов и Николай Гиоргобиани.

Товарищеский матч

«Спартак» — «Алания» — 2:2 (2:2)

Голы: Хубулов, 8 (0:1). Промес, 10 (1:1). Промес, 37 (2:1). Гиоргобиани, 40 (2:2).

25 июня. Московская область. Тарасовка.