«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в первом матче под руководством Абаскаля
«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в товарищеском матче — 2:2. По договоренности между клубами, встреча проходила в Тарасовке в закрытом режиме.
В составе красно-белых дубль оформил Квинси Промес. За «Аланию» отличились Владимир Хубулов и Николай Гиоргобиани.
Товарищеский матч
«Спартак» — «Алания» — 2:2 (2:2)
Голы: Хубулов, 8 (0:1). Промес, 10 (1:1). Промес, 37 (2:1). Гиоргобиани, 40 (2:2).
25 июня. Московская область. Тарасовка.
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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