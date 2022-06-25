Гафин: «Уверен, что Овечкин сыграет на высоком уровне»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о товарищеском матче с «Амкалом».
«Очень крутое и необычное событие. Надеемся, что на этот матч придет 15 тысяч, — сказал Гафин «СЭ». — Мы хотим получить от него три вещи: новую аудиторию, охват и спортивный результат. Это один из матчей в рамках подготовки к новому сезону. Не смотрел до этого матчи Амкала все 90 минут, но я понимаю, что это такое».
Также Гафин рассказал о мечте капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который сыграет за московский клуб.
«На Овечкина принимают ставки? Я бы поставил на то, что он уйдя с поля будет широко улыбаться. Его мечта, о которой мы говорим два-три года, сегодня осуществиться. Уверен, он сыграет на высоком уровне. Это великий спортсмен. Иначе быть не может», — добавил он.
Товарищеский матч между «Динамо» и командой блогеров «Амкалом» пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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