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Гафин: «Уверен, что Овечкин сыграет на высоком уровне»

В «Динамо» уверены, что Овечкин сыграет на высоком уровне в матче против «Амкала»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о товарищеском матче с «Амкалом».

«Очень крутое и необычное событие. Надеемся, что на этот матч придет 15 тысяч, — сказал Гафин «СЭ». — Мы хотим получить от него три вещи: новую аудиторию, охват и спортивный результат. Это один из матчей в рамках подготовки к новому сезону. Не смотрел до этого матчи Амкала все 90 минут, но я понимаю, что это такое».

Также Гафин рассказал о мечте капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который сыграет за московский клуб.

«На Овечкина принимают ставки? Я бы поставил на то, что он уйдя с поля будет широко улыбаться. Его мечта, о которой мы говорим два-три года, сегодня осуществиться. Уверен, он сыграет на высоком уровне. Это великий спортсмен. Иначе быть не может», — добавил он.

Товарищеский матч между «Динамо» и командой блогеров «Амкалом» пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.

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