Лаксальт: «ФИФА разрешила приостанавливать контракты? И что? Я буду продолжать играть в футбол»
Защитник «Динамо» Лаксальт ответил на вопрос о своем будущем в клубе
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
«ФИФА разрешила приостанавливать контракты? И что? Я буду продолжать играть в футбол», — заявил футболист.
В этом сезоне 29-летний уругваец провел за «Динамо» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
ФИФА 21 июня объявила, что иностранные игроки и тренеры могут продлить приостановку контрактов с российскими клубами до июня 2023 года. Российский футбольный союз (РФС) выразил несогласие с этим решением и заявил, что оно не должно распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля.
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