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4 сентября, 23:11

Рыбус: «Хотели доминировать и владеть мячом, но это получалось только в первые 15 минут»

Рыбус рассказал об установке Абаскаля на игру с «Зенитом»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал об установке главного тренера команды Гильермо Абаскаля на игру с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

— Какой была установка на игру от Абаскаля?

— Мы хотели доминировать и владеть мячом. Это получалось в первые 15 минут. Потом пошли потери. Мы отошли назад, отдали инициативу сопернику.

— Что происходило в тот момент, когда на поле возникали чуть ли не драки?

— Это нормальная ситуация. Много стыков, много борьбы. В таком матче — это нормально. Ловрен? Если он схватил Промеса — он должен был получить желтую.

— У «Спартака» и «Зенита» очень много матчей в этом сезоне между собой. Как ты относишься к этому?

— Это хорошо. Надо играть с такими командами. Они на высоком уровне несколько лет.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).

Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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