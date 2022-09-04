Рыбус: «Хотели доминировать и владеть мячом, но это получалось только в первые 15 минут»

Рыбус рассказал об установке Абаскаля на игру с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал об установке главного тренера команды Гильермо Абаскаля на игру с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

— Какой была установка на игру от Абаскаля?

— Мы хотели доминировать и владеть мячом. Это получалось в первые 15 минут. Потом пошли потери. Мы отошли назад, отдали инициативу сопернику.

— Что происходило в тот момент, когда на поле возникали чуть ли не драки?

— Это нормальная ситуация. Много стыков, много борьбы. В таком матче — это нормально. Ловрен? Если он схватил Промеса — он должен был получить желтую.

— У «Спартака» и «Зенита» очень много матчей в этом сезоне между собой. Как ты относишься к этому?

— Это хорошо. Надо играть с такими командами. Они на высоком уровне несколько лет.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).