Защитник «Спартака» Чернов: «Не сказал бы, что Латышонок феерил в матче РПЛ»

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил игру вратаря «Зенита» Евгения Латышонка в матче 6-го тура РПЛ (0:0).

— Не считаешь Латышонка лучшим игроком матча?

— Нет, на самом деле, пару моментов вытащил. Но в целом, мы хорошо сыграли. Максименко плюс-минус такую же игру показал. Я бы не сказал, что феерил Латышонок. Такой игры, которую он выдал за «Балтику» в Кубке, точно не было в этом матче.

«Зенит» набрал 14 очков и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» с 11 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице.