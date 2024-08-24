Защитник «Спартака» Чернов: «Не сказал бы, что Латышонок феерил в матче РПЛ»
Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил игру вратаря «Зенита» Евгения Латышонка в матче 6-го тура РПЛ (0:0).
— Не считаешь Латышонка лучшим игроком матча?
— Нет, на самом деле, пару моментов вытащил. Но в целом, мы хорошо сыграли. Максименко плюс-минус такую же игру показал. Я бы не сказал, что феерил Латышонок. Такой игры, которую он выдал за «Балтику» в Кубке, точно не было в этом матче.
«Зенит» набрал 14 очков и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» с 11 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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