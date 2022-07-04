Защитник «Сочи» рассказал, что изменилось в команде после смены главного тренера
Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, что изменилось в команде после смены главного тренера.
— После перехода Федотова в ЦСКА были слухи, что ряд игроков перейдет за ним из «Сочи» в Москву. В числе этих игроков называли и вас. Были предложение?
— Как видите, все, кого упоминали, находятся в «Сочи». Слухи будут ходить каждое трансферное окно. Думаю, обращать на них внимания не стоит, — сказал Терехов в интервью «Известиям».
— Трансферное окно длиться несколько месяцев, поэтому то, что игроки пока в «Сочи», ни о чем не говорит...
— Могу сказать, что у меня действующий контракт с «Сочи», так что ничего не могу прокомментировать.
— Стилистически появились ли при Гаранине новые функции у вас как у крайнего защитника?
— Кончено, есть нюансы. Каждый тренер видит игру по-своему и пытается внести свои идеи. Но общая тактическая идея не изменилась.
— В чем заключаются эти нюансы?
— Не хочу вдаваться в подробности. Тонкости есть, но кардинально функции на поле не изменились.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -