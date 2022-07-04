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Защитник «Сочи» рассказал, что изменилось в команде после смены главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, что изменилось в команде после смены главного тренера.

— После перехода Федотова в ЦСКА были слухи, что ряд игроков перейдет за ним из «Сочи» в Москву. В числе этих игроков называли и вас. Были предложение?

— Как видите, все, кого упоминали, находятся в «Сочи». Слухи будут ходить каждое трансферное окно. Думаю, обращать на них внимания не стоит, — сказал Терехов в интервью «Известиям».

— Трансферное окно длиться несколько месяцев, поэтому то, что игроки пока в «Сочи», ни о чем не говорит...

— Могу сказать, что у меня действующий контракт с «Сочи», так что ничего не могу прокомментировать.

— Стилистически появились ли при Гаранине новые функции у вас как у крайнего защитника?

— Кончено, есть нюансы. Каждый тренер видит игру по-своему и пытается внести свои идеи. Но общая тактическая идея не изменилась.

— В чем заключаются эти нюансы?

— Не хочу вдаваться в подробности. Тонкости есть, но кардинально функции на поле не изменились.

Источник: https://iz.ru/1359044/aleksei-fomin/spartak-liubit-podzhigat-po-kazhdoi-teme
ФК Сочи
Сергей Терехов
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