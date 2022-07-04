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Сегодня, 20:30

Гурцкая рассказал, за столько туров до конца сезона «Зенит» выиграет чемпионство

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал «Зенит» главным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

— За сколько туров до финиша выиграет «Зенит»? За 7?

— Думаю, что за 5 туров точно. Когда кто-то говорит, что календарь подстроен под «Зенит»... Не надо смотреть последние три тура — они уже будут чемпионами. Наоборот, надо думать, что они могут эти очки кому-то раздать. А не о том, что эти очки им самим понадобятся.

Сезон-2022/23 начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

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ФК Зенит
Тимур Гурцкая
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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