Гурцкая рассказал, за столько туров до конца сезона «Зенит» выиграет чемпионство

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал «Зенит» главным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

— За сколько туров до финиша выиграет «Зенит»? За 7?

— Думаю, что за 5 туров точно. Когда кто-то говорит, что календарь подстроен под «Зенит»... Не надо смотреть последние три тура — они уже будут чемпионами. Наоборот, надо думать, что они могут эти очки кому-то раздать. А не о том, что эти очки им самим понадобятся.

Сезон-2022/23 начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.