Марсело Алвес — о полноценном переходе в «Сочи»: «Я очень рад быть частью этого клуба»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал подписание полноценного контракта с российским клубом.

Сегодня, 22 февраля, пресс-служба «южан» сообщила, что 26-летний бразилец будет выкуплен у «Мадурейры».

«Я очень рад быть частью этого клуба, который так хорошо меня принял! С первых дней мне понравился город, люди в команде, руководство, и за эти полгода я не испытал никаких проблем с адаптацией!» — приводит слова Алвеса пресс-служба команды.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года.

За сочинцев Алвес отыграл 17 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.