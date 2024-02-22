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Сегодня, 15:47

Марсело Алвес — о полноценном переходе в «Сочи»: «Я очень рад быть частью этого клуба»

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Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал подписание полноценного контракта с российским клубом.

Сегодня, 22 февраля, пресс-служба «южан» сообщила, что 26-летний бразилец будет выкуплен у «Мадурейры».

«Я очень рад быть частью этого клуба, который так хорошо меня принял! С первых дней мне понравился город, люди в команде, руководство, и за эти полгода я не испытал никаких проблем с адаптацией!» — приводит слова Алвеса пресс-служба команды.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года.

За сочинцев Алвес отыграл 17 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Виктор Са, Александр Ерохин и&nbsp;Константин Кучаев. В РПЛ закрывается зимнее окно. Все сделки в режиме онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Марсело Алвес
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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