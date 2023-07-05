Защитник «Рубина» Нижегородов перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды, сообщает пресс-служба казанцев.

Он будет выступать за тульский клуб до конца сезона-2023/24.

21-летний россиянин является воспитанником «Шальке». В сезоне-2022/23 он сыграл 5 матчей за «Рубин», забив один гол.