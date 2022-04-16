Защитник «Рубина» Илья Самошников в разговоре с журналистами подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ, где казанская команда сыграла вничью в Москве со «Спартаком» (1:1).

— «Рубину» было нелегко в концовке. Что вы скажете о футбольной составляющей поединка?

— Было много забросов, «Спартак» перешел в давление. Можно сказать, что они всем составом были на нашей половине. Поэтому нам пришлось сесть и обороняться. Было тяжело. У них есть два высоких нападающих, которые могут выиграть верховую борьбу. Нам пришлось играть более компактно.

— Как оцените свою дуэль на фланге? Кто ее выиграл?

— Я не могу оценивать, кто из нас выиграл. Думаю, одинаково. Трудно оценивать, потому что в первом тайме у меня был один футболист, а во втором — другой. Не хочу говорить, что я у кого-то выиграл или кто-то выиграл у меня.

— Расскажите о моменте, когда вы начали вы начали аппелировать к трибунам, поднимая руки вверх. Что это было?

— Я получил травму и попросил главного судью позвать докторов. Болельщики, которые были за мной, стали меня оскорблять. Но я такой же футболист, просто в другой форме. Я тоже могу получить травму. Я много услышал неприятных вещей, но я не хотел никого обидеть. Я никого не провоцировал. Это были просто эмоции.

— Но вы улыбались.

— Это были эмоции.