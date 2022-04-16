Дюпин оценил шансы «Рубина» остаться в премьер-лиге

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин после завершения матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» оценил шансы казанцев остаться в премьер-лиге.

— Есть ли уверенность, что «Рубин» точно останется в РПЛ?

— Я верю в своих ребят. У нас все получится.

— Сегодняшний матч называли в СМИ «судейским дерби». Как тебе сегодня работа Кукуяна?

— Все на высшем уровне. Все хорошо. У меня никаких претензий.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей. «Рубин» занимает 12-е место с 26 очками в 25 играх.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом», «Рубин» примет «Арсенал». Оба матча пройдут 24 апреля.