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Зотов: «Сейчас для «Рубина» каждый матч как кубковый финал»

Защитник «Рубина» Зотов поделился ожиданиями от встречи с «Химками»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Мы с ними играли на сборах, — приводит слова Зотова официальный сайт казанского клуба. — «Химки» — квалифицированный соперник квалифицированный, но «Рубин» обязан брать три очка дома».

Защитник ответил на вопрос о том, кто фаворит предстоящей встречи.

«Не надо каких-то фаворитов выделять. Сейчас для «Рубина» каждый матч как кубковый финал. Все команды равны», — сказал он.

Игра «Рубина» с «Химками» пройдет 1 апреля в Казани. Начало — 19:00 (мск).

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/georgiy-zotov-nastroenie-boevoe-rabochee
Георгий Зотов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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