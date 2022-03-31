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Кучаев: «И «Рубину», и «Химкам» нужны очки. Будет очень сложная игра»

Кучаев поделился ожиданиями от встречи «Рубина» с «Химками»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Это будет очень сложная игра, — приводит слова Кучаева официальный сайт казанского клуба. — И «Рубину», и «Химкам» нужны очки. Какой бы ни был состав, встреча будет с большим количеством единоборств«.

Полузащитник ответил на вопрос о том, кто фаворит предстоящей встречи.

«Это аналитика каких-то экспертов, какие-то коэффициенты на бумаге. Выходят люди, они могут быть в разном эмоциональном и физическом состоянии, поэтому нет никаких фаворитов и аутсайдеров. Выходят две команды, кто лучше подготовлен, тот и победит», — сказал он.

Игра «Рубина» с «Химками» пройдет 1 апреля в Казани. Начало — 19.00 (мск).

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/konstantin-kuchaev-obeim-komandam-nuzhno-nabirat-ochki
Константин Кучаев
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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