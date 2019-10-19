Защитник «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии

Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1). Врач молодежной команды казанцев Ильшат Хабиров рассказал о состоянии игрока.

— Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови, — приводит слова специалиста «Бизнес Online». - Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка целая, почка левая тоже целая, легкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота.

— Он просто неудачно упал на ногу?

— Да, на чью-то коленку. Так случилось, к сожалению.

— Вы находитесь с ним?

— Клуб разместил меня рядом с больнице. В реанимации находится нельзя. Сегодня к нему прилетят родители. Пока состояние не позволяет его куда-то транспортировать. Дай бог, состояние улучшится и мы будем думать, как быть дальше. Врач молодежной сборной России Моденов Константин мне звонил, он держит ситуацию на контроле.

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