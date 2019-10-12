Защитник «Ростова» запустил новый челлендж в Instagram
10:10
Защитник «Ростова» Евгений Чернов запустил новый челлендж в своем Instagram.
«Выходные не проходят без мяча! Новый challenge с крыши бани на веранду маленьким мячом. Сделайте хотя бы 5 передач как мы», — написал 26-летний игрок в соцсети.
В текущем сезоне Чернов сыграл в 12 матчах, в которых отдал 5 голевых передач.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи