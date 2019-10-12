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Защитник «Ростова» запустил новый челлендж в Instagram

10:10
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов запустил новый челлендж в своем Instagram.

«Выходные не проходят без мяча! Новый challenge с крыши бани на веранду маленьким мячом. Сделайте хотя бы 5 передач как мы», — написал 26-летний игрок в соцсети.

В текущем сезоне Чернов сыграл в 12 матчах, в которых отдал 5 голевых передач.

Публикация от @ chernov.e23

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