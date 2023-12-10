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Зобнин допустил, что сыграет за сборную России в 2024 году

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил свое выступление в этом году.

29-летний футболист провел 13 матчей в РПЛ и еще 4 игры в FONBET Кубке России, где отметился одним голом.

«2023 год — тяжелый, лично для меня каждый год по-своему хороший и нехороший, поэтому есть к чему стремиться. Самым запоминающимся матчем в году пусть будет игра с «Крыльями Советов». Выиграли со счетом 3:0 в холодную погоду, много всего запоминающегося. На 2024 год загадал бы поменьше травм и побольше побед», — приводит ТАСС слова Зобнина.

Также он ответил на вопрос по поводу карьеры в сборной России.

«Сыграю ли за сборную в 2024 году? Да мне нужно разобраться с собой сначала. На сборную пока не смотрю. Может быть [сыграю], конечно», — добавил футболист.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Зобнин не вызывается в национальную команду из-за проблем со здоровьем. Полузащитник выступает за сборную страны с 2015 года. Всего на его счету 41 матч в составе национальной команды.

Источник: https://tass.ru/sport/19500557
Роман Зобнин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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