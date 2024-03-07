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7 марта, 10:55

Горшков вспомнил, как «Зенит» разгромил «Спартак» после похода в казино: «Я был в шоке»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Александр Горшков.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» рассказал о предложении главного тренера клуба Властимила Петржелы пойти в казино перед матчем чемпионата России со «Спартаком».

— Петржела ведь брал с собой в казино и футболистов.

— Помню, как в 2004 году перед матчем со «Спартаком» мы поселились в гостинице «Орленок» в Москве. Там на первом этаже весь холл — сплошное казино. Я еще привык, что прилетаешь, и надо посидеть там, где потише. А здесь везде мигают игровые автоматы, орет музыка, ходят девчонки. Подходит Петржела и говорит: «Парни, кто хочет поиграть в казино? Но только до 22.00».

Я был в шоке, а что получилось в итоге? На следующий день со счетом 3:0 хлопнули «Спартак». Вот тогда я и задумался, что лучше: советская система контроля или такая расслабленная европейская атмосфера?

— Часто подобные посиделки в казино устраивали?

— Перед каждым матчем! Петржела хотел, чтобы мы постоянно улыбались, не ходили угрюмые. И первое время все это отлично работало. Но потом пошли перегибы.

— Это скорее к молодым игрокам относилось? Трудно представить Горшкова, играющего в казино.

— Я не могу отделять себя от команды. Просто говорю, что через какое-то время нужно было найти баланс: где-то давать свободу, а где-то держать в узде. У нас же у некоторых молодых ребят возникли сбои.

Александр Горшков. «За день до матча со «Спартаком» подходит Петржела: «Парни, кто хочет в казино?» Интервью легенды «Зенита»

Матч девятого тура чемпионата России 2004 года между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счетом 3:0 в пользу петербургского клуба. За команду Петржелы отличились Александр Кержаков, Александр Спивак и Андрей Аршавин.

Александр Горшков (футбол)
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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