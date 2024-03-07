Горшков вспомнил, как «Зенит» разгромил «Спартак» после похода в казино: «Я был в шоке»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» рассказал о предложении главного тренера клуба Властимила Петржелы пойти в казино перед матчем чемпионата России со «Спартаком».

— Петржела ведь брал с собой в казино и футболистов.

— Помню, как в 2004 году перед матчем со «Спартаком» мы поселились в гостинице «Орленок» в Москве. Там на первом этаже весь холл — сплошное казино. Я еще привык, что прилетаешь, и надо посидеть там, где потише. А здесь везде мигают игровые автоматы, орет музыка, ходят девчонки. Подходит Петржела и говорит: «Парни, кто хочет поиграть в казино? Но только до 22.00».

Я был в шоке, а что получилось в итоге? На следующий день со счетом 3:0 хлопнули «Спартак». Вот тогда я и задумался, что лучше: советская система контроля или такая расслабленная европейская атмосфера?

— Часто подобные посиделки в казино устраивали?

— Перед каждым матчем! Петржела хотел, чтобы мы постоянно улыбались, не ходили угрюмые. И первое время все это отлично работало. Но потом пошли перегибы.

— Это скорее к молодым игрокам относилось? Трудно представить Горшкова, играющего в казино.

— Я не могу отделять себя от команды. Просто говорю, что через какое-то время нужно было найти баланс: где-то давать свободу, а где-то держать в узде. У нас же у некоторых молодых ребят возникли сбои.

Матч девятого тура чемпионата России 2004 года между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счетом 3:0 в пользу петербургского клуба. За команду Петржелы отличились Александр Кержаков, Александр Спивак и Андрей Аршавин.