Сычев — об Алдонине: «Голос бодрый, он вообще боец! Думаю, скоро присоединится к нам»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья легенды ЦСКА Евгения Алдонина.

— С Алдониным давно общались?

— Пару дней назад созванивались. Голос бодрый, он вообще боец! Евгений уверен, что справится. Мы все знаем, что он справится. В ближайшем будущем ждем его на наших мероприятиях. Знаю, что скучает по паделу, футболу, да и в целом по общению. Думаю, скоро присоединится к нам и будет радовать детей своей игрой.

— Его болезнь многих шокировала.

— Это жизнь. Тут нельзя ничего загадывать. Главное — футбольное сообщество, да и не только футбольное, сплотилось в этой непростой ситуации. Эмоции, посыл, вера — все это поможет ему справиться. Я в это верю.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.