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Сычев — об Алдонине: «Голос бодрый, он вообще боец! Думаю, скоро присоединится к нам»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья легенды ЦСКА Евгения Алдонина.

— С Алдониным давно общались?

— Пару дней назад созванивались. Голос бодрый, он вообще боец! Евгений уверен, что справится. Мы все знаем, что он справится. В ближайшем будущем ждем его на наших мероприятиях. Знаю, что скучает по паделу, футболу, да и в целом по общению. Думаю, скоро присоединится к нам и будет радовать детей своей игрой.

— Его болезнь многих шокировала.

— Это жизнь. Тут нельзя ничего загадывать. Главное — футбольное сообщество, да и не только футбольное, сплотилось в этой непростой ситуации. Эмоции, посыл, вера — все это поможет ему справиться. Я в это верю.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.

Франсиско Лима и&nbsp;Дмитрий Сычев в&nbsp;Матче звезд ФИФА.«Теперь Каннаваро, Баджо и Тотти знают про Омск!» Сычев — о Матче звезд ФИФА, Сафонове и возвращении России

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Дмитрий Сычев
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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