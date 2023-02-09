Защитник «Нижнего Новгорода» Пенчиков перейдет в «Актобе» на правах аренды

Российский защитник «Нижнего Новгорода» Даниил Пенчиков перейдет в «Актобе» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Пенчиков уже отправился в расположение «Актобе», за который будет выступать на правах аренды.

В текущем сезоне 24-летний Пенчиков провел четыре матча в РПЛ и четыре — в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 250 тысяч евро.