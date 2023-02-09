Верховный суд признал законным введение в России карты болельщика

Верховный суд РФ отклонил иск, оспаривавший законность введения в России карты болельщика для посещения спортивных состязаний, сообщает ТАСС.

«Судом оставлен без удовлетворения иск Игоря Коняева, оспаривавшего распоряжение правительства, которым был установлен список мероприятий, для посещения которых необходимо оформить карту болельщика», — приводит ТАСС слова пресс-службы суда.

Согласно материалам дела, адвокат Коняев посчитал свои права нарушенными и просил отменить распоряжение правительства. Отказ суда в удовлетворении иска пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ. На данный момент Fan ID уже оформили 375 тысяч граждан России.

Ранее Минцифры РФ сообщило о разработке мобильного приложения «Карта болельщика» для оформления Fan ID.