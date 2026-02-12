Рейс — о переходе в ЦСКА: «Знал Вагнера Лава, Карвальо и победу в Кубке УЕФА. Хочу привнести свой вклад»
Новичок ЦСКА Матеус Рейс признался, что переговоры с московским клубом о переходе шли стремительно.
12 февраля армейцы объявили о подписании 30-летнего бразильского защитника из лиссабонского «Спортинга». Контракт рассчитан до лета 2029 года с опцией продления ещн на один сезон.
«Это было примерно три-четыре недели назад, когда со мной впервые вышли на контакт. Я был очень воодушевлен этой информацией, после чего мы сразу начали переговоры с Евгением (Шевелевым). Он очень открытый и честный человек, а сами переговоры шли очень быстро. Я счастлив перейти в ЦСКА», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Рейса.
Отвечая на вопрос о причинах выбора, Рейс сделал акцент на истории и величии клуба.
«Я выбрал ЦСКА исходя из величины клуба. Я знаю таких великих игроков, как Вагнер Лав, Карвальо, а также многих других известных бразильцев. Из нынешних игроков могу выделить Мойзеса. Я навел справки о клубе, изучил его историю. Конечно, знаю о победном финале в Кубке УЕФА. Это говорит о величии армейского клуба. И я хочу привнести свой вклад в общее дело», — подчеркнул бразилец.
Рейс выступал за «Спортинг» с февраля 2021 года. Вместе с лиссабонской командой он трижды становился чемпионом Португалии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги.
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|7
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7
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|5
|2
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|7
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8
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|1
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|6
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9
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|1
|3
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|6
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10
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|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
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11
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|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
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12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
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13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
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14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
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15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
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16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|3
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Рубин
|4
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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Ахмат
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|1
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