Рейс — о переходе в ЦСКА: «Знал Вагнера Лава, Карвальо и победу в Кубке УЕФА. Хочу привнести свой вклад»

Новичок ЦСКА Матеус Рейс признался, что переговоры с московским клубом о переходе шли стремительно.

12 февраля армейцы объявили о подписании 30-летнего бразильского защитника из лиссабонского «Спортинга». Контракт рассчитан до лета 2029 года с опцией продления ещн на один сезон.

«Это было примерно три-четыре недели назад, когда со мной впервые вышли на контакт. Я был очень воодушевлен этой информацией, после чего мы сразу начали переговоры с Евгением (Шевелевым). Он очень открытый и честный человек, а сами переговоры шли очень быстро. Я счастлив перейти в ЦСКА», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Рейса.

Отвечая на вопрос о причинах выбора, Рейс сделал акцент на истории и величии клуба.

«Я выбрал ЦСКА исходя из величины клуба. Я знаю таких великих игроков, как Вагнер Лав, Карвальо, а также многих других известных бразильцев. Из нынешних игроков могу выделить Мойзеса. Я навел справки о клубе, изучил его историю. Конечно, знаю о победном финале в Кубке УЕФА. Это говорит о величии армейского клуба. И я хочу привнести свой вклад в общее дело», — подчеркнул бразилец.

Рейс выступал за «Спортинг» с февраля 2021 года. Вместе с лиссабонской командой он трижды становился чемпионом Португалии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги.