Козлов после перехода в ЦСКА заявил, что приобрел бесценный опыт в «Краснодаре»

Полузащитник Данила Козлов опубликовал пост в своих социальных сетях, посвященный «Краснодару».

12 февраля ЦСКА объявил о подписании контракта с 21-летним футболистом. Соглашение рассчитано до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

«Это был незабываемый отрезок в моей карьере, где я приобрел бесценный опыт. Навсегда запомню эмоции, которые испытал, когда «Краснодар» стал чемпионом! Я благодарен своим коллегам по клубу за их поддержку, тренерам и руководству за их участие и доверие! Болельщики «Краснодара», отдельное вам благодарность за тепло и участие! Искренне желаю удачи и успехов клубу!» — написал Козлов.

Козлов выступал за «Краснодар» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах. Всего за «быков» на его счету 9 мячей и 6 голевых пасов в 51 игре.