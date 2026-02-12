Жуков о назначении Карседо в «Спартак»: «Я всегда был за то, чтобы команду тренировали тренеры с красно-белым прошлым»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых.

52-летний испанец возглавил команду 5 января 2026 года. Специалист подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.

«Пока трудно оценить назначение Карседо в «Спартак». Кипр — это хорошо, но в России футбол не такой. Я всегда был за то, чтобы команду тренировали тренеры со спартаковским прошлым, у нас таких много. Но посмотрим, что покажет Хуан», — сказал Жуков «СЭ».

Предыдущей командой Карседо был кипрский «Пафос», испанец работал в клубе с июля 2023 года. Летом 2025 года специалист вывел команду в основной этап Лиги чемпионов впервые в ее истории.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.