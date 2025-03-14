«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала сыграет с «Крыльями Советов» в 21-м туре РПЛ в субботу, 15 марта. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 20 туров премьер-лиги команда из Дагестана набрала 18 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Самарский клуб с 19 баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

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