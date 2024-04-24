Защитник «Локомотива» Ненахов: «Чтобы забивать голы, нужно попасть в сетку»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов коротко ответил на вопросы в перерыве матча против «Пари НН» в 21-м туре РПЛ.

— Владеете мячом, владеете преимуществом, но в счете после первого тайма уступаете. Почему так случилось?

— Нет комментариев на этот вопрос.

— В чем нужно добавлять «Локомотиву», чтобы сравнять счет?

— Забивать голы.

— Что нужно сделать, чтобы забить?

— Попасть в сетку, — сказал Ненахов в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».