«Пари НН» — «Локомотив»: Миранчук с пенальти сравнял счет

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«Локомотив» сравнял счет в матче против «Пари НН» в 21-м туре РПЛ — 2:2.

В концовке за железнодорожников с пенальти отличился Антон Миранчук.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».