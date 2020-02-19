Защитник Кака принял решение остаться в «Крузейру». Им интересовался ЦСКА

Защитник «Крузейру» Кака не хочет уходить из команды и не намерен переходить в ЦСКА, заинтересованному в трансфере, сообщает Portal UAI. Руководство клуба ранее разрешило игроку вести переговоры с российскими командами. Сумма трансфера оценивается в 4 миллиона евро. Бразильцам принадлежит 60% экономических прав на футболиста

В этом сезоне 20-летний Кака сыграл в 22 матчах во всех турнирах и забил один гол.