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Защитник Кака принял решение остаться в «Крузейру». Им интересовался ЦСКА

20:15
Кака. Фото UOL
Кака. Фото UOL
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Защитник «Крузейру» Кака не хочет уходить из команды и не намерен переходить в ЦСКА, заинтересованному в трансфере, сообщает Portal UAI. Руководство клуба ранее разрешило игроку вести переговоры с российскими командами. Сумма трансфера оценивается в 4 миллиона евро. Бразильцам принадлежит 60% экономических прав на футболиста

В этом сезоне 20-летний Кака сыграл в 22 матчах во всех турнирах и забил один гол.

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