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Руководство «Торпедо» ведет переговоры с «Ахматом» по трансферу Трошечкина

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Торпедо» ведет переговоры с «Ахматом» по трансферу полузащитника грозненцев Александра Трошечкина, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, в московском клубе не планируют платить за игрока более 400 тысяч евро. В «Ахмате» рассчитывают получить с трансфера Трошечкина не менее 500 тысяч евро.

26-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива» и выступал за такие клубы как «Химки», «Ростов» и «Факел».

В текущем сезоне он провел за «Ахмат» 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-i-ahmat-dogovarivayutsya-po-troshechkinu/
Александр Трошечкин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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