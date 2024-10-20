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Сегодня, 12:00

Защитник «Химок» Ориньо: «Нам нужна была победа над «Локомотивом» после серии неудач»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ориньо прокомментировал «СЭ» победу команды в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Это был очень сложный матч, мы знали об этом. В этом сезоне «Химки» проигрывали «Локомотиву» 0:4 и 1:5, поэтому сегодня хотели взять реванш. Мы играли, как команда, держали концентрацию до самого конца. «Локомотив» сложный соперник, но нам нужна была эта победа после серии неудач», — сказал Ориньо «СЭ».

«Химки» после 12 матчей матчей занимают двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

ФК Химки
Ориньо
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
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 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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