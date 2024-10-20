Сперцян заявил, что предпочтет Европу переходу в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем возможном трансфере в «Зенит».

«Переход в «Зенит»? У всех есть своя позиция. Есть люди, которые не хотят — я, допустим, тоже. Мне в «Краснодаре» все нравится. Если думать о Европе, это уже другое. В России для меня главное — «Краснодар». Мне не хочется в «Зенит». Никита Кривцов правильно сказал: зачем ехать в Петербург, если можно уйти в Европу?», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «быков», он дебютировал за основную команду в 2020 году. В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 12 матчей за клуб во всех турнирах, 5 голов и 2 голевые передачи.

Полузащитник является уроженцем России, но с 2021 года выступает за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.