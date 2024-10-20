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Сперцян заявил, что предпочтет Европу переходу в «Зенит»

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Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем возможном трансфере в «Зенит».

«Переход в «Зенит»? У всех есть своя позиция. Есть люди, которые не хотят — я, допустим, тоже. Мне в «Краснодаре» все нравится. Если думать о Европе, это уже другое. В России для меня главное — «Краснодар». Мне не хочется в «Зенит». Никита Кривцов правильно сказал: зачем ехать в Петербург, если можно уйти в Европу?», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «быков», он дебютировал за основную команду в 2020 году. В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 12 матчей за клуб во всех турнирах, 5 голов и 2 голевые передачи.

Полузащитник является уроженцем России, но с 2021 года выступает за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
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