В «Пари НН» выразили готовность встретиться с Мажичем в Нижнем Новгороде

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном визите главы департамента судейства РФС Милорада Мажича в Нижний Новгород.

«Мы еще раз приглашаем Мажича в Нижний Новгород. В прошлом сезоне было оправлено несколько писем, но встреча так и не состоялась... Может быть, Милораду пора приехать в Приволжье, раз он был в Грозном и Дагестане недавно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 12 матчей занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.