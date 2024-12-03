Адиев — о своем будущем: «Есть разговоры с командами РПЛ и ФНЛ»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал «СЭ» о своих переговорах по работе с командами из России.

«Определенные разговоры есть, но никакой конкретики. Как все будете — узнаете. Это команды РПЛ и ФНЛ», — сказал Адиев «СЭ».

Последним местом работы россиянина стал «Ахмат». 1 сентября Адиев покинул пост главного тренера грозненского клуба.

Также россиянин известен по работе с «Анжи», «Чайкой» и другими командами.