Джикия — о задаче «Химок» на сезон: «Сохранить прописку в РПЛ»

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

— Мне матч понравился. С каждой игрой чувствую себя все лучше. Но на первом месте — это интересы команды. Мы сегодня победили, а это самое главное. Конкуренция — это двигатель, это хорошо. Нужно постоянно набирать очки. Команды, которые внизу турнирной таблицы набирают очки, нельзя упускать. Надо к зиме набрать хорошее количество очков.

— Какая ваша задача?

— Сохранить прописку в РПЛ, быть как можно выше в турнирной таблице.

«Химки» набрали 11 очков в 12 матчах и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.