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Сегодня, 19:23

Джикия — о задаче «Химок» на сезон: «Сохранить прописку в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

— Мне матч понравился. С каждой игрой чувствую себя все лучше. Но на первом месте — это интересы команды. Мы сегодня победили, а это самое главное. Конкуренция — это двигатель, это хорошо. Нужно постоянно набирать очки. Команды, которые внизу турнирной таблицы набирают очки, нельзя упускать. Надо к зиме набрать хорошее количество очков.

— Какая ваша задача?

— Сохранить прописку в РПЛ, быть как можно выше в турнирной таблице.

«Химки» набрали 11 очков в 12 матчах и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Полузащитник &laquo;Химок&raquo; Зелимхан Бакав (№18) против Александра Сильянова (№4). «Локо» сгорел «Химкам» и упустил первое место. У Бакаева дубль, Джикия выглядел неуверенно
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
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 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
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