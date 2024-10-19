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Хавбек «Химок» Бакаев: «Не назвал бы победу над «Локомотивом» сенсацией»

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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ — 2:0.

В прошедшей встрече 28-летний полузащитник оформил дубль.

— Можно назвать победу сенсацией?

— Не назвал бы сенсацией. Да, это приятная и важная победа для нас.

— Пауза на сборные пошла на пользу?

— Думаю, да. Мы хорошо поработали, поговорили между собой и так далее. Мы понимали, что надо исправлять ситуацию, ведь с таким составом и такими возможностями нужно уже давать результат.

— Сейчас у команды будет подъем?

— Я надеюсь. Сейчас нам надо также продолжать работать на тренировках, и самое главное, чтобы мы были вместе.

— В последних пяти матах только одно поражение. Вселяет оптимизм в то, что вы сможете сохранить прописку в РПЛ?

— Надо выигрывать, нужно из каждой игры выжимать максимум и подниматься выше. Сейчас нам надо пытаться не думать о том, чтобы бороться за выживание.

В следующем матче первенства «Химки» примут московское «Динамо», а «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом». Обе встречи пройдут 27 октября.

Денис Сафронов

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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3
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4
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5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
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