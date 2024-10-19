Булыкин: «Спартак» ничего не показал — все бегали и спотыкались, а «Краснодар» гнет свою линию»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» высказался о матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

«Спартак» совершил детские ошибки в обороне и из-за этого заслуженно проиграл, думаю, они и с составом не угадали. «Краснодар» - молодцы, гнут свою линию, играют в свой футбол и не придумывают ничего лишнего. «Спартак» ничего не показал — все бегали и спотыкались, а момент, когда могли забить, был всего лишь один. Так в обороне играть, конечно, нельзя. С такими ошибками красно-белые не займут высокое место. Разговоры об отставке Станковича? Нет, он до нового года по-любому доработает, а там будет видно, — сказал Булыкин «CЭ».

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет «Зенит» с 29 баллами. «Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Даниил Нахлесткин