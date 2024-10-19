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Сегодня, 19:24

Булыкин: «Спартак» ничего не показал — все бегали и спотыкались, а «Краснодар» гнет свою линию»

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» высказался о матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

«Спартак» совершил детские ошибки в обороне и из-за этого заслуженно проиграл, думаю, они и с составом не угадали. «Краснодар» - молодцы, гнут свою линию, играют в свой футбол и не придумывают ничего лишнего. «Спартак» ничего не показал — все бегали и спотыкались, а момент, когда могли забить, был всего лишь один. Так в обороне играть, конечно, нельзя. С такими ошибками красно-белые не займут высокое место. Разговоры об отставке Станковича? Нет, он до нового года по-любому доработает, а там будет видно, — сказал Булыкин «CЭ».

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет «Зенит» с 29 баллами. «Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Даниил Нахлесткин

Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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