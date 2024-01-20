Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:54

Гладилин считает, что «Спартаку» надо отпускать Абаскаля в «Кадис» и не думать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин, отреагировал на информацию журналиста Анхеля Альвареса об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Если интересуется, надо отпускать и не думать. Пусть работает в «Кадисе». У «Кадиса» задача не вылететь, а у «Спартака» — бороться за чемпионство, выигрывать титулы. Вот для той команды Абаскаль подходящий специалист. Надо соглашаться, пока у него есть вариант. Потянет ли «Кадис» отступные? В этом-то и проблема. Когда продлевали, надо было все это учитывать, а теперь придется платить. И никуда не денутся, а он этим играет. Это его козырная карта — большая неустойка. Финансовые вопросы он решил правильно и до конца сезона должен доработать. Если Спартак его уберет, то заплатит все деньги, которые ему положены», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

20 января испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что «Кадис» рассматривает вероятность назначения 34-летнего Абаскаля на пост главного тренера команды.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые идут на пятой строчке в турнирной таблице с 30 очками в 18 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/gladilin-spartaku-nado-otpuskat-abaskalya-v-kadis-i-ne-dumat-325802/
Футбол
РПЛ
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
Читайте также
Чемпион мира по прыжкам с шестом Барбер умер в возрасте 29 лет
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
В офисе Зеленского рассказали о жалобах солдат ВСУ на нехватку оружия
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка о борьбе за золото в РПЛ: «Зенит» на шаг впереди, «Динамо» будет бороться с «Краснодаром», ЦСКА и «Спартаком»

Защитник «Фамаликана» Риччели не перейдет в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости