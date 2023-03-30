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Воспитанник «Локомотива» Морозов: «В клубе рассчитывали на молодых футболистов, но не на нас, а на иностранцев»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Факела» Евгений Морозов в интервью «СЭ» поделился мнением о стратегии Томаса Цорна и Ральфа Рангника в «Локомотиве».

«В «Локомотиве» рассчитывали на молодых футболистов, но не на нас, а на иностранцев. Это было неприятно. Но видите, как все получилось. Если бы у Цорна и Рангника все сработало, то вопросов бы не было. А в итоге клуб попал в тяжелое положение. Хорошо, что сейчас они потихонечку выбираются», — сказал Морозов «СЭ».

Также Морозов добавил, что продолжает следить за «Локомотивом».

«Конечно, слежу. Они подписали сильных игроков: Дзюбу, Глушенкова и Пиняева. Мне нравится, как они играют. Вижу, как помогают «Локомотиву» вернуться на должные места. Абсолютно топовый старт у них. Когда идешь в зоне вылета, выходишь на вторую часть сезона и проигрываешь, то это эмоционально давит, дальше играть становится только тяжелее. А они хорошо начали и сейчас могут немного выдохнуть. Так же, как и мы сейчас после победы над «Сочи». Победа — это глоток свежего воздуха. В эмоциональном плане нам сейчас будет легче», — сказал Морозов «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. В 21-м туре московская команда встретится с «Пари НН». Матч пройдет 1 апреля в 14.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Евгением Морозовым читайте здесь.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Ральф Рангник
Томас Цорн
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
2.04 16:30
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