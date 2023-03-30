Сычев о встрече Дюкова с руководством «Спартака»: «Больше всех жалуются на судейство. Должны были первыми пообщаться»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что президент РФС Александр Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака».

— «Спартак» провел встречу с РФС, там касались темы судейства. Как вы относитесь к тому, что именно красно-белые встречаются по этим вопросам?

— «Спартак» больше всех жалуется на судейство. Поэтому они должны были первыми пообщаться. Это конечно все шутка, но судейство последние туры вызывает много нареканий. Причем оно влияет результативно на игру, что не радует. Ведь ребята работают, стараются, руководство, футболисты. Непонятно, как это все трактуется, оценивается. При помощи ВАРа, который должен помогать, только вносится сумятица. Конечно, все должно быть едино, одинаково для понимания каждого клуба. Все должны быть в равных условиях.

О встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно 25 марта. Одна из тем встречи — работа судей на матчах РПЛ.

17 марта сообщалось, что в Москве проходила встреча представителей «Спартака» и руководителей судейского корпуса.