Воспитанник «Локомотива» Морозов — о закрытии «Казанки»: «Вторая команда должна существовать»

Защитник «Факела» Евгений Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал решение «Локомотива» закрыть «Казанку».

«На тот момент я был в аренде в «Волгаре». С ребятами общался, им было тяжеловато. Считаю, что вторая команда должна существовать, чтобы через нее попадать в основную. Через дубль трудно попасть во взрослую команду. Сейчас многие ребята ушли в аренды, а могли спокойно играть в «Казанке» и попадать в основу. Виделся с Никитой Хлыновым, Артемом Карпукасом, Иваном Котельниковым. Все устроились, но считаю, что через «Казанку» у многих из ребят было бы больше шансов заиграть на взрослом уровне и попасть в главную команду. Не все хорошо устроились, как могли бы. Тем более у «Локомотива» в этом сезоне были кадровые проблемы. Сейчас подтягивают ребят 2004-2005 годов, а могли попробовать ребят из «Казанки» 2002-03-х», — сказал Морозов «СЭ».

В начале мая «СЭ» сообщал, что железнодорожники приняли решение закрыть проект «Казанка».

Полностью интервью с Евгением Морозовым читайте здесь.